FUORIPORTA – Adventure Awards Days, il festival internazionale dell’esplorazione

Il simbolo del festival 2018 è una bussola, che invita ad andare, non importa in quale direzione: a disegnarla l’alpinista ed artista americano Jeremy Collins, che sarà ospite del festival. Adventure Awards Days, il festival internazionale dell’esplorazione, torna da domani, venerdì 20, fino a domenica 22 aprile ad Arco e nel Garda Trentino per la sua settima edizione. Tre giorni di esperienze da vivere, di storie da vedere e da ascoltare, di amici con cui bere un caffè o una birra, di sogni da immaginare e di avventure da organizzare insieme. Sabato 21 una serata di spettacolo con degli straordinari protagonisti: “Foto di classe – Simone Moro raccontato da Emilio Previtali”, dove classe significa come quella della scuola che hanno frequentato insieme, ma anche quella che contraddistingue Simone, in tutto ciò che ha fatto e che continua a fare.

Durante la serata saranno consegnati i premi del 2018: la “barba d’oro” per Best Adventurer va a Simone Moro, uomo simbolo dell’avventura dell’anno; quella per Best Storyteller va quest’anno a un climber e illustratore americano, Jeremy Collins, autore anche dell’immagine simbolo del festival. Sarà premiata anche la donna simbolo dell’ambientalismo internazionale, l’etologa Jane Goodall, nota soprattutto per i suoi studi e per la lotta a difesa degli scimpanzé, con il premio Environmental Award – ritirerà il premio la presidente del Jane Goodall Institute Italia. L’evento si aprirà venerdì 20 aprile con la selezione dei migliori film di avventura e di esplorazione da tutto il mondo, sullo schermo anche la sera di domenica 22. Sul palco diversi ospiti, come l’alpinista e esploratore belga Nico Favresse o il viaggiatore Dino Lanzaretti. Sabato e domenica, tantissimi gli appuntamenti. Il 21 aprile al mattino tutti in sella per la Trentino Bike Adventure, insieme ai cicloviaggiatori Dino Lanzaretti e al polacco Jakub “Kuba” Rybicki, una giornata alla scoperta del territorio, su strade e sentieri poco conosciuti, che si concluderà con un brindisi di mezzanotte.

Alle 16 partirà il trekking per arrivare al Rifugio San Pietro dove gustare un aperitivo con il panorama del lago e delle montagne e ascoltare, al tramonto, il concerto con musiche di Morricone suonate dal quartetto d’archi Berico. Domenica 22, il camp di trail running, per correre nei boschi, senza fretta, assieme agli atleti Wild Tee, un workshop di travel-blogging con Valentina Miozzo, per imparare a raccontare il proprio viaggio attraverso blog e social network, e un trekking fotografico con Mirko Sotgiu. E ancora, un’esperienza di foraging con Valeria Margherita Mosca, per imparare a conoscere le erbe spontanee, raccoglierle e assaggiarle. E poi, per i ragazzi e i bambini, la giornata dedicata agli alberi, “Di legno e di aria: incontro con gli alberi”, in collaborazione con Selva Urbana e con Patagonia, per parlare di rispetto della Natura con i più piccoli. Ospite domenica 22 Igor D’India, esploratore, viaggiatore e documentarista che ha seguito le orme di Walter Bonatti, in canoa e in solitaria, lungo i 1.400 km nel fiume Yukon. In programma anche la terza edizione di Arco Rock Star, un evento nell’evento: il contest internazionale di fotografia di arrampicata, con importanti premi, coinvolgerà team di fotografi e atleti, professionisti e non, provenienti da tutta Europa, che si sfideranno sulla roccia del Garda Trentino alla ricerca dello scatto perfetto. Ci sarà spazio anche per gli spettacoli, i concerti, le esibizioni e per molte altre iniziative.