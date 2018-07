FUORIPORTA – A Innsbruck il New Orleans Festival

Il New Orleans Festival di Innsbruck compie 20 anni e la Capitale delle Alpi si prepara per una grande edizione. La città sul Mississipi e la città sull’Inn sono gemellate e il segno più evidente di questo gemellaggio, è proprio il Jazz Festival. Dal 19 al 22 luglio 2018 ci si potrà ritrovare sulla piazza del mercato, Marktplatz di Innsbruck, in molte altre piazze della città e svariate location del centro, per immergersi completamente nel mondo musicale dell’America del sud.

Via libera al groove! In occasione del 20° anniversario del New Orleans Festival di Innsbruck lo swing inizierà a diffondersi nella città già a partire dal 5 luglio 2018, con una serata a tema al casinò di Innsbruck.

Gli allegri concerti dal vivo delle star dello scenario musicale di New Orleans porteranno nella Capitale delle Alpi i suoni contemporanei della città americana. New Orleans Jazz, Rhythm & Blues, Zydeco, sonorità e ritmi che ricordano e fanno rivivere famosi musicisti quali Louis Armstrong, Sydney Bechet, Fats Domino o Mahalia Jackson. Ma le sponde del Mississippi non sono le sole ad aver dato i natali a vivaci musicisti… anche in riva all’Inn si trovano personaggi di tutto rispetto: è per questo che il direttore del Festival Markus Linder invita al New Orleans Jazzfestival anche complessi musicali tirolesi. Lo stesso Linder parteciperà attivamente, come presentatore, ma anche tastierista in accompagnamento ad alcuni brani. Capita inoltre che le manifestazioni musicali in programma si trasformino in vere e proprie Jam Sessions, con band e complessi che si mescolano allegramente tra loro, coinvolgendo il pubblico e contribuendo a consolidare concretamente un gemellaggio armonioso e duraturo tra Innsbruck e New Orleans.