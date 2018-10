FUORIPORTA – A Ferrara c’è il Festival del Ciclista Lento

Ci sono persone che si godono la bicicletta senza la sfida di arrivare per primi, né la fatica di pedalare seguendo il contachilometri. Vivono il piacere del viaggio più che del traguardo, apprezzando panorami e curiosità incontrate lungo il percorso. Si ritrovano tutti a Ferrara, da oggi al 28 ottobre 2018, per un grande evento celebrativo dell’orgoglio di pedalare con lentezza: il Festival del Ciclista Lento (www.ciclistalento.it). Un’occasione unica, nella città emblema della bicicletta, per vivere le due ruote con il proprio ritmo, partecipando a lente escursioni ed esplorando il cuore del centro storico estense tra palazzi e piazze rinascimentali Patrimonio dell’Umanità UNESCO, con la possibilità di alloggiare in modo vantaggioso, grazie allo sconto e alle opportunità del Consorzio Visit Ferrara, che unisce circa 90 operatori turistici di tutta la Provincia. La giornata clou è sabato 27 ottobre, quando si potrà partecipare alla pedalata più lenta del mondo tra le vie ferraresi con partenza ed arrivo al velodromo cittadino. Un percorso di 5 km da fare in 5 ore, fermandosi ad assaporare prelibatezze enogastronomiche. Nel pomeriggio, al Velodromo, un evento speciale: il campione del ciclismo Gibì Baronchelli, 65 anni appena compiuti, torna in pista per stabilire il “record dell’ora… alla rovescia”, sfidando – per un risultato al contrario – lo storico record del suo rivale di una vita Francesco Moser. La sera ci sarà il Gran Galà del Ciclista Lento, con le Maglie Nere del Giro d’Italia, animato da Guido Foddis e dalla sua rock band a pedali, La Repubblica delle Biciclette, e la partecipazione di Giuseppe Fonzi, Maglia Nera al Giro 2018.

Già da oggi, il Festival del Ciclista Lento inaugura con un convegno sulla bike economy, per parlare con esperti del turismo, dell’economia, della ricerca scientifica e dello sport, di mobilità sostenibile e cicloturismo.

Domenica 28 ottobre, invece, si può partecipare ad una “scampagnata a pedali”, la gravel delle Delizie: un tour nell’oasi naturalistica delle Valli di Argenta, lungo strade normalmente ad accesso limitato e visita alle Delizie Estensi di Benvignante e Verginese, per concludere alla Delizia di Belriguardo a Voghiera, con la cerimonia di chiusura e l’ingresso nel rinnovato Museo di arte antica e rinascimentale.

Il Festival del Ciclista Lento, alla sua seconda edizione, nasce da un’idea di Guido Foddis ed è organizzato da Slow Travel con Ascom Ferrara, Visit Ferrara e il patrocinio di FIAB e dei Comuni di Ferrara, Argenta, Portomaggiore e Voghiera, in collaborazione con vari gruppi di associazionismo e volontariato del territorio.