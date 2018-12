FUORIPORTA – A Cortina un inizio di stagione a tutto sport e glamour

Inizia oggi la stagione bianca, che a Cortina si annuncia più che mai sfavillante, luminosa e ricca di eventi. Oggi apriranno già i primi impianti anche se la stagione sciistica prenderà il via definitivo durante il ponte di Sant’Ambrogio, una ricorrenza segnata ormai da anni dal Cortina Fashion Weekend.

Un fine settimana ricco di eventi e appuntamenti che coinvolgeranno anche le ski aree di Cortina, a partire dal Faloria-Cristallo. All’arrivo della funivia Faloria, venerdì 7 dicembre alle 9.30, verrà aperto ufficialmente il Villaggio dello Sport, dove si potranno incontrare le aziende del settore sci e snowboard, pronte ad offrire consigli, dimostrazioni e prove gratuite dei nuovi materiali della stagione 2018-2019. Alle 10.30 sarà inaugurato il Campobase Faloria: la tenda, “avamposto” di alta montagna allestito con un angolo bar, sarà teatro di incontri e iniziative legate al mondo dello sport. Sempre al Campobase, alle 18.30 scatterà l’ora dell’après-ski, con dj set e tanto divertimento: una vera festa, con cibo e musica.

Da ricordare anche la possibilità, per chi vuole conoscere più da vicino il mondo della montagna, di incontrare le Guide Alpine di Cortina – l’associazione di guide più numerosa delle Alpi Orientali -, che per l’occasione saranno a disposizione il 6-7-8 dicembre per dare a tutti consigli, proposte e consulenze (dalle 17.00 alle 19.00 presso i loro uffici di Corso Italia 69/A a Cortina).

Si scenderà in pista anche nella ski area Col Druscié – Ra Valles, che inaugurerà sabato 8 dicembre, alle ore 9.00, le piste Col Druscié A e Col Druscié B, appena rinnovate per ospitare le gare tecniche dei Campionati del Mondo di Sci Alpino del 2021. Un restyling attento le ha rese più funzionali e competitive, anche per rispettare i regolamenti imposti dai Mondiali. Sulla Col Druscié A, che oggi misura ben 100 metri di larghezza, si svolgeranno gli slalom speciali maschili e femminili e il Team Event a squadre, mentre la B, che sarà impiegata per il riscaldamento e gli allenamenti, presenta una linea inedita e una larghezza di 40 metri. Potenziato anche il sistema di innevamento, che consentirà minori consumi energetici e maggiori prestazioni.

Anche la ski area Socrepes-Pocol-Tofana-Falzarego è ai blocchi di partenza e in occasione del Fashion Weekend inaugurerà lo Chalet Tofane, in località Lacedel, ai piedi della seggiovia Socrepes, che riproporrà piatti gourmet in pieno stile ampezzano.