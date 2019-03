FUORIPORTA – A Brescia sboccia Cosmogarden

L’evento dedicato ad orticoltura e giardinaggio arriva al Brixia Forum dal 6 all’8 aprile. Tra i numerosi eventi in programma anche due iniziative dedicate alle scuole e agli appassionati di fotografia

La prima edizione di Cosmogarden si prepara a tingere di verde la città di Brescia e il Brixia Forum, dove dal 6 all’8 aprile ci si potrà immergere nel mondo del giardinaggio e dell’orticoltura, con espositori selezionati provenienti da tutta la Penisola.

I visitatori entreranno direttamente in contatto con le più importanti aziende produttrici del settore e potranno acquistare agli stand fiori, piante, prodotti e attrezzature per il verde e, durante gli eventi in programma, potranno incontrare i maggiori esperti del mondo green che risponderanno alle loro domande tecniche e alle curiosità, per conoscere tutte le ultime novità dell’arredo outdoor e indoor. Cosmogarden sarà inoltre organizzata in 7 aree tematiche che permetteranno al pubblico di orientarsi al meglio in base alle proprie esigenze: costruttori di giardino, arredo giardino, attrezzature orto e giardino, progettisti, servizi e complementi, piante e fiori, orto e sementi, interior garden.

“Cosmogarden è una proposta di attualissimo interesse – spiega Mauro Grandi, ideatore dell’evento – basti osservare la rivoluzione a cui il nostro pianeta sta assistendo. Il progetto è diventato grande grazie alla collaborazione con tutte le più importanti associazioni del settore, che ha permesso di creare una fiera in grado di rispondere alla richiesta di un rapporto sempre più stretto con il mondo del verde”.

Già ricco il calendario eventi della fiera, che ha in programma anche due importanti appuntamenti come una iniziativa fotografica, aperta ad esperti e amatori, e una di giardinaggio, dedicata ai giovani di quattro istituti superiori bresciani.

Realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia, la rivista internazionale Paysage Topscape e New Free Photo, il contest fotografico avrà come tema Orti e giardini dentro e fuori casa e professionisti ed amatori potranno inviare i loro lavori in formato digitale entro il 25 marzo all’indirizzo eventi@cosmogarden.it. La giuria tecnica valuterà i 100 migliori scatti, che verranno esposti durante Cosmogarden, mentre sabato 6 aprile ci sarà la premiazione delle tre foto vincitrici e il primo classificato vedrà il suo lavoro pubblicato all’interno della Rivista Paysage.

La fiera rivolgerà inoltre un occhio alle scuole e agli studenti di Brescia e provincia e durante i tre giorni ospiterà anche la Coppa Cosmogarden, una competizione tra 4 istituti superiori: l’Istituto D’Istruzione Superiore “Vincenzo Dandolo” di Corzano, l’A.F.G.P. Centro Bonsignori di Remedello, la Fondazione Enac Lombardia C.F.P. Canossa e l’A.F.G.P. Piamarta Centro Artigianelli di Brescia. Durante la fiera le scolaresche saranno impegnate a realizzare un progetto di giardino all’interno dei padiglioni, mentre Paysage e Assofloro – Associazione Florovivaisti valuteranno l’innovazione, la creatività e lo spirito di squadra degli studenti, selezionando la scuola vincitrice.

Cosmogarden è organizzata dal gruppo Area Fiera, storico player fieristico italiano, e il programma completo della manifestazione è disponibile al sito www.cosmogarden.it/eventi