FUORIPORTA – I 10 migliori Campeggi del 2018: vince il Family Wellness

Il network KoobCamp, in collaborazione con CamperOnline, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani per chi viaggia in Camper, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2018. Assegnati i Certificati di Eccellenza KoobCamp 2018 ai 10 migliori Campeggi per Camper del 2018: il Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), in Trentino-Alto Adige, è stato scelto dai camperisti come la migliore struttura italiana per le vacanze in camper. Per il Certificato di Eccellenza Camper 2018, categoria che premia i campeggi per la qualità dell’accoglienza dei camperisti, KoobCamp ha deciso di affidarsi giudizio della community di CamperOnLine: “Le migliori recensioni sono delle strutture che accolgono ‘bene’ le famiglie che viaggiano in camper offrendo manovre agevoli di accesso e la possibilità di carico e scarico – spiegano gli esperti del portale sulle vacanze in camper – Se l’accoglienza degli animali domestici è un valore aggiunto, molto importante è la posizione del campeggio: escursioni, passeggiate, sport e luoghi da vedere sono fondamentali per una tipologia di turista che ama esplorare il territorio”. La vittoria finale del Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), in Trentino-Alto Adige, ben rappresenta una Top 10 di eccellenze italiane nell’accoglienza dei camperisti. Di seguito la classifica dei 10 migliori Campeggi per Camper del 2018 (in ordine casuale, vincitore a parte):

Family Wellness Camping al Sole di Ledro (TN), Trentino-Alto Adige – VINCITORE

Centro Vacanze Pra’ delle Torri di Caorle (VE), Veneto

Camping Caravan Park Sexten di Sesto (BZ), Trentino-Alto Adige

Camping Sabbiadoro a Lignano Sabbiadoro (UD), Friuli-Venezia Giulia

Camping Vidor – Family & Wellness Resort di Pozza di Fassa (TN), Trentino-Alto Adige

Camping Miravalle di Campitello di Fassa (TN), in Trentino-Alto Adige

Camping Euro 92 a Vieste (FG), Puglia

Camping Sole a Varazze (SV), Liguria