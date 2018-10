FUORIPORTA/1 – A Merano per la Festa dell’Uva

E’ senza dubbio una delle feste del ringraziamento più antiche d’Italia: la Festa dell’Uva di Merano si celebra al termine della vendemmia nel terzo fine settimana di ottobre. E così anche quest’anno, nel pieno del meraviglioso autunno meranese, è in programma un intero weekend all’insegna della tradizione, della musica e della gastronomia: la Festa dell’Uva – questo weekend – rappresenta uno degli eventi più antichi e più amati dell’intero Alto Adige.La grande sfilata piena di colori parte da Porta Venosta passando attraverso il centro città: dalla via delle Corse, il Corso Libertà, la passeggiata e piazza Teatro per tornare in Corso Libertà. Per l’occasione, sabato 20 ottobre la favola di Sissi prenderà forma, per regalare a tutti il piacere di scoprire tante curiosità interessanti sulla principessa: le stazioni interattive all’interno dei Giardini di Castel Trauttmansdorff e del Touriseum, il museo dedicato al turismo, accenderanno i riflettori sulle tante sfaccettature di questo personaggio, ormai diventato oggetto di culto. Partecipano cappelle ed associazioni musicali, gruppi di danza folcloristici molti dei quali provengono dalla Germania, dalla Svizzera e dal Trentino. Legato alla manifestazione è il Mercatino della Festa dell’uva che si svolge davanti al Kurhaus, dove vengono offerti prodotti tipici locali. La Festa dell’uva risale all’anno 1886, quando lo scrittore Karl Wolf insieme a Friedrich Lentner ebbe l’idea di presentare questa manifestazione.