Fuori strada sulla Lungo Chiampo: ferito in conducente

Alle 12:45 Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la SP 31 in via Lungo Chiampo a Montebello Vicentino, per un’auto finita fuori strada nell’erba dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza l’auto e soccorso l’uomo congiuntamente al personale del Suem. L’uomo probabilmente vittima di un malore è stato assistito dai sanitari e trasferito in ambulanza in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora con il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.