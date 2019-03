Fuori strada con l’auto rovesciata: illeso

La notte scorsa, poco dopo le ore 1, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palladio a Brendola per un’auto rovesciata: illeso il conducente. La squadra accorsa da Lonigo ha messo in sicurezza il mezzo e aperto una porta dell’Audi A3 facendo venir fuori il conducente, rimasto illeso. L’autista è stato comunque controllato dal personale del suem 118. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.