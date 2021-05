Fuoco nella notte: vigili all’opera a Nogara (VIDEO)

Stanotte, poco prima dell’una, i vigili del fuoco sono intervenuti a Valbissara a Nogara per un incendio in un capannone, in cui, fortunatamente, non c’è stato nessun ferito.

Arrivati da Legnago, Verona, e da Villafranca, i pompieri sono arrivati sul posto in forze: 14 operatori, un’autoscala, due autopompe e due autobotti. All’interno del capannone sono bruciati dei contenitori di olio per motiori, delle cisterne di gasolio agricolo e materiale messo a deposito. Le temperature elevate hanno causato il cedimento della copertura. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio.

Le fiamme sono state domante stamattina alle 7.