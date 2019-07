Fuoco nel parcheggio: in fiamme gli effetti di un barbone

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Molti utenti del parcheggio Cattaneo di Vicenza sono abituati a incontrare E.B., 57enne clochard di origine veronese. L’uomo costantemente seduto sotto la pensilina spesso canta ad alta voce o importuna chi si reca alle biglietterie automatiche. Stamane momenti di paura proprio a fianco della pensilina, dove intorno alle 10 hanno preso fuoco gli effetti personali del clochard, fra cui decine di cartoni di vino vuoti. Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco e successivamente la polizia. L’uomo, infatti avrebbe aggredito i pompieri arrivati per spegnere le fiamme che hanno interessato la zona dietro la pensilina ed intaccato una centralina.

Ignote le cause dell’incendio. Per ora non si esclude alcuna ipotesi, fra cui l’autocombustione o un avvertimento di qualche cittadino esasperato dall’uomo.