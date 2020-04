Fuoco in zona industriale – Il video dall’alto

Alle 15:20 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona industriale a Vicenza più precisamente in viale dell’industria per un’alta colonna di fumo visibile da molto lontano, che ha allarmato molti cittadini i quali in gran numero hanno allertato la sala operativa del 115. I pompieri accorsi con due squadre, hanno subito spento un recipiente che conteneva stracci e altro materiale depositato nelle vicinanze, a ridosso di un muretto all’esterno di un’azienda di assemblaggio di trasformatori elettrici. Al momento dell’incendio nessuna persona si trovava all’interno della ditta. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia di stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.