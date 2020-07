Fuoco in Riviera Berica: un ettaro di sterpaglie in fiamme

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

A mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via Bugano a Longare per un incendio di circa un ettaro di sterpaglia, che ha coinvolto un prato a ridosso della legnaia di un’abitazione. I pompieri accorsi da Vicenza con un modulo d’incendio boschivo e un’autobotte, sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che raggiungessero il deposito di legna e l’abitazione e una zona di vegetazione più fitta. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del posto sono terminate dopo circa un’ora e mezza.