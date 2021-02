Fuoco in deposito sportivo a Bassano

Alle 13.45 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rosmini a Bassano del Grappa, presso il campo di atletica di Santa Croce per un principio d’incendio di un box utilizzato come deposito sportivo da una società di pallavolo. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno prontamente spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutto il materiale e l’estensione dell’incendio ai locali limitrofi. A bruciare principalmente materiale cartaceo. Le cause delle fiamme non accertate nell’immediatezza sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la bonifica di tutto il materiale depositato, interessato dal principio d’incendio.