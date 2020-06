Fuoco in cucina: un vicino lancia l’allarme

Alle 10:30 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio in via Zara ad Arzignano: nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, entrati nell’abitazione indossati gli autoprotettori, hanno subito estinto il piccolo focolaio, che ha interessato il piano cottura e la cappa di aspirazione. Fumo all’interno di tutta la zona giorno. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco è stato dato da un vicino di casa, il quale ha notato il fumo fuoriuscire dall’abitazione. Gli operatori hanno subito provveduto ad arieggiare i locali con un elettroventilatore, ripristinando la sicurezza dell’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta.