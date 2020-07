Fuoco ai bordi della Valdastico: a rischio mezzo incidentato

Alle 14:40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A31 poco prima del casello di Dueville in direzione nord per un incendio di sterpaglia sviluppatosi ai margini della corsia di emergenza: un furgone incidentato è stato lambito dalle fiamme. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa e un modulo antincendio boschivo, hanno subito messo in sicurezza il mezzo e iniziato lo spegnimento delle fiamme, evitando l’estensione del fuoco a un attiguo campo di mais. Interessati oltre duecento metri lineari di sterpaglia per una larghezza di circa 5 metri. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta e della Polstrada. Le operazioni di soccorso e bonifica sono terminate dopo circa un’ora.