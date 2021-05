Funerali, Taffo apre a Vicenza in viale San Lazzaro

I maestri dell’ironia dissacrante delle onoranze funebri, Taffo, stanno aprendo a Vicenza, in viale San Lazzaro. Non che l’inaugurazione di una sede di un’azienda di onoranze funebri sia attesa con particolare interesse, ma il caso di Taffo è differente. E lo è perché ha saputo creare una comunicazione divertente e ironica che negli anni è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, prima con la cartellonistica e poi con i social, tanto da aver raggiunto, oggi, migliaia di followers. Ma non solo: il “caso Taffo” viene studiato nelle Università ed è riferimento per chiunque, almeno in Italia, si avvicini al marketing e alla comunicazione. La Taffo ha un fatturato di 5.54 milioni di euro (dato 2019) in crescita del 20 per cento rispetto all’anno precedente, che era di 4.53 milioni di euro. Taffo, nata nel 1940in Abruzzo e poi sviluppatasi a Roma, dopo essersi consolidata nel Lazio ha intrapreso una campagna di espansione in Italia. Oltre alle otto sedi nel Lazio, ne ha aperta una ad Ancona e adesso a Venezia. Ecco che a breve, aprirà i battenti anche nel capoluogo berico, sperando, come dicono loro: “Di vederci il più tardi possibile”.