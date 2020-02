Fumo in una villetta: isolamento in sughero in fiamme

Alle ore 12:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Calvisano a Rosà per la presenza di fumo all’interno di una stanza di una villetta di cui non si capiva l’esatta origine. I pompieri arrivati da Bassano, dopo le verifiche delle canne fumarie, hanno individuato l’anomalia nello scarico dei fumi del caminetto, utilizzato per l’ultima volta un giorno prima. Per capire il punto esatto dell’anomalia è stato necessario rompere una parte della parete della casa, appurando che l’origine del fumo è stato causato dalla combustione dell’isolamento in sughero tra le due abitazioni, innescato dalla canna fumaria. Si è provveduto a bagnare ed eliminare tutte le braci presenti, mettendo in sicurezza l’abitazione. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.