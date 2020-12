FUMO ALL’APERTO, SI MOLTIPLICANO I DIVIETI

Con la diffusione del Coronavirus sono aumentate le occasioni in cui i fumatori si fermano in pubblico, mascherina abbassata, in attesa di accedere ai negozi o agli uffici pubblici, alle fermate del bus, tutte aree a rischio di assembramento, aumentando con il loro comportamento il rischio di diffusione del Covid 19. Da qui una stretta e l’imposizione del divieto di fumo che sta prendendo piedi in molte città. E a Vicenza? Servizio di Sharon Di Carlo.