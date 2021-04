Fumano “erba” mentre passa la Volante: multati 2 giovani

D.A. di 21 anni e T.E. di 20 anni, entrambi vicentini, sono stati multati perché trovati in possesso di marijuana per uso personale. Ieri pomeriggio infatti, intorno alle 18, in via Arzignano, una volante della questura è stata attirata da un forte odore di sostanza stupefacente. Lì, a pochi metri, c’erano due giovani che, notata la Polizia, hanno iniziato subito a mostrare nervosismo. Sd un più approfondito controllo è emerso che entrambi avevano con sé circa un grammo di “erba”. Portati in Questura, al termine del sequestro, sono stati segnalati e multati.