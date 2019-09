Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Questa mattina, alle 10:40 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ranfolina a Montagnana per l’incendio di una casa disabitata causata da un fulmine. I pompieri arrivati da Est e da Padova con due automezzi hanno spento il rogo che ha parzialmente distrutto la vecchia abitazione. Le operazioni di spegnimento sono terminate 4 ore circa.