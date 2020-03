Alle 14 circa di ieri una volante si è recata in via Gorizia per la segnalazione di una lite. All’arrivo gli agenti non hanno rilevato nulla, ma hanno notato un uomo che stava fuggendo dalla zona. A.O., nigeriano di 30 anni residente ad Asti, non ha saputo motivare lo spostamento da casa ed è stato denunciato per inottemperanza al decreto di contenimento del coronavirus.