Fugge dal bar senza pagare e trascina la titolare con l’auto: arrestato

Fugge dal bar senza pagare il conto della sua consumazione e, quando la titolare lo insegue per chiedere spiegazioni aggrappandosi alla sua auto, lui non si ferma e la trascina per una decina di metri. È successo stamattina al bar Baraonda in strada Postumia: dove i carabinieri hanno arrestato Kevin Uscieri, 34 anni, residente al campo nomadi di viale Cricoli e già noto alle forze dell’ordine, se n’è andato dal locale senza pagare. A quel punto la titolare del bar, una ragazza di 28 anni, l’ha inseguito attaccandosi alla vettura del nomade e rischiando di farsi veramente male. La donna è stata portata in ambulanza al pronto soccorso mentre l’uomo è stato arrestato: la procura ne ha poi disposto gli arresti domiciliari.