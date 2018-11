Fugge dai domiciliari e organizza spedizione punitiva: in carcere 19enne

Lunedì 29 ottobre 2018 la Polizia Locale veniva a conoscenza del fatto che già nel pomeriggio del 26, incurante del fatto di essere stato sottoposto agli arresti domiciliari, il 19enne Karim EL MOUTAOUKIL era evaso dalla propria abitazione capeggiando personalmente una spedizione punitiva del proprio gruppo. Grazie ad una pronta attività d’indagine veniva infatti appurato che l’arrestato, con il concorso di altro soggetto minorenne, aveva teso una trappola ad un giovane ritenuto colpevole di avere fornito informazioni alla Polizia Locale, attirandolo in luogo appartato e picchiandolo brutalmente fino a rompergli il naso. Inoltre il giovane veniva rapinato dello smartphone a garanzia del versamento della somma di € 1.600,00 all’arrestato, somma della quale aveva già versato € 260,00. Al pestaggio avevano assistito altre due persone, tra cui un minorenne, che venivano denunciate per favoreggiamento personale. Accertato quanto sopra, veniva immediatamente informato il P.M. dott. Gianni Pipeschi, titolare dell’inchiesta, il quale otteneva immediatamente una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere in aggravamento della misura degli arresti domiciliari disposta per lo spaccio di sostanze stupefacente a minorenne alle scuole. EL MOUTAOUKIL Karim veniva pertanto arrestato e condotto dalla Polizia Locale alla Casa Circondariale di Vicenza. Lo smartphone rapinato veniva rinvenuto e sequestrato presso l’abitazione di altro minorenne, al quale era stato affidato da EL MOUTAOUKIL Karim per timore di perquisizioni. Il giovane veniva anch’egli denunciato per ricettazione e favoreggiamento personale.

Oltre a quanto sopra il P.M. Pipeschi richiedeva una misura autonoma per i reati perpetrati nel pomeriggio del 26.10.2018, e cioè i delitti di evasione, lesioni gravi in concorso, rapina ed estorsione. Con provvedimento in data 09.11.2018 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, dott. Massimo Gerace, rilevando la gravità dei fatti, disponeva ulteriore misura di Custodia Cautelare in Carcere, Ordinanza che veniva inoltrata alla Polizia Penitenziaria per la notifica a EL MOUTAOUKIL Karim, già detenuto presso la Casa Circondariale di Vicenza, il quale, colpito da doppio Provvedimento cautelare, difficilmente potrà sperare di beneficiare degli arresti domiciliari nei prossimi mesi.