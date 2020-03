Fugge alle forze dell’ordine che controllano le autocertificazioni: denunciato e multato

Primi controlli e prime verifiche per il decreto sul coronavirus: nella serata di ieri sono stati controllati persone e pubblici esercizi. E’ stato denunciato un cittadino tunisino di 38 anni che ieri sera alle 21.30 dopo aver visto la volante, è fuggito in Strada Marosticana a velocità sostenuta. La sua fuga è finita a Ponte Marchese dove si è fermato da solo e si è giustificato dicendo che non aveva un valido motivo per essere fuori casa. L’uomo è stato multato anche per la fuga. Sono inoltre state riscontrate altre situazioni in pubblici esercizi – 3 – che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.