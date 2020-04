Fugge ai Carabinieri prima in auto e poi a piedi: preso

In questo fine settimana, sono state controllate 108 persone, 21 gli esercizi pubblici e 21 sono state le persone sanzionate per violazione delle norme di contenimento del Covid-19.

Sono stati poi predisposti servizi coordinati per la prevenzione e la repressione dei reati predatori, soprattutto i colpi ai bancomat che recentemente hanno colpito il territorio bassanese. Durante questa attività, la notte di domenica, le pattuglie impegnate nei servizi di perlustrazione hanno ingaggiato un funambolico quanto mai pericoloso inseguimento iniziato a Romano d’Ezzelino e dopo circa un quarto d’ora, si interrompeva a Pieve del Grappa, nel confinante territorio trevisano. Ma ricostruiamo l’evento. Un’autoradio della Sezione Radiomobile, mentre percorreva via Lanzarini nel comune di Romano, intimava l’alt ad una 147 che, anziché fermarsi, accelerava bruscamente e si dava alla fuga. Erano circa le due di notte e l’assenza di traffico, spingevano il fuggitivo a velocità vertiginose, si sfioravano i 200 all’ora, in strade strette e non certo rettilinei da formula uno. L’equipaggio, sulla scia dell’auto in fuga, che non accennava a fermarsi nonostante i segnali attivati dai militari, comunicava via radio i continui cambiamenti di direzione che percorreva nel frattempo i comuni di Romano d’Ezzelino e Mussolente. Le pattuglie comunque, anche quelle dei comandi Arma limitrofi, convergevano nella zona teatro dell’inseguimento ed iniziavano a stringere la morsa, chiudendo varie direzioni di fuga. Resosi conto di quanto accadeva, l’uomo alla guida della 147 usciva dal territorio bassanese ed imboccava la provinciale 129 dove, pochi km dopo, incalzato dalle pattuglie di Bassano, andava a collidere frontalmente con la pattuglia dei carabinieri di Asolo, che percorreva quella via XXIV Maggio. Ma non è tutto. Il conducente in fuga tenta a quel punto una fuga a piedi, ma i carabinieri della Gazzella, che per un tempo che è sembrato infinito l’hanno inseguito, lo acciuffavano sul nascere. Sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di circa 2 gr. di cocaina, che dichiarava non essere sua. Marco Ilardo è la sua identità, un 31enne italiano positivo alla banca dati delle forze di polizia.

Informata l’A.G. di Treviso, competente per territorio, sentita sull’accaduto, disponeva la custodia presso la camera di sicurezza della Stazione CC di Bassano del Grappa.