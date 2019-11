Fugge ai Carabinieri e butta la droga dal finestrino: arrestato

Nel corso della serata venerdì e della notte la Compagnia dei Carabinieri di Schio ha predisposto un controllo straordinario del territorio. I militari della Stazione di Piovene Rocchette hanno tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente LORA LORA DARVIN, nato in Repubblica Dominicana 25 anni, pregiudicato. Nei fatti il ragazzo, a bordo della propria auto, ha omesso di fermarsi all’alt imposto in via Colombare a Cogollo del Cengio da parte pattuglia della Stazione, ingaggiando un inseguimento terminato poco dopo in Bocca Del Soglio poiché uscito di strada con l’auto. Il conducente, immobilizzato, aveva poco prima gettato dal finestrino una borsa contenente 198 grammi di marijuana, recuperata dagli operanti dopo averlo bloccato. Arrestato, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari.

Nell’ambito dei controlli svolti in serata, sono state segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti:G.J. nato a Schio 34 anni, pregiudicato, sorpreso a Piovene Rocchette in Via Rossi presso la fermata dell’autobus mentre consumava uno spinello contenente 0,5 grammi di hashish. K.C. nato in Turchia 21 anni, incensurato, trovato in possesso, a Santorso in Via dell’Olmo all’esterno di un locale pubblico, di 2,60 grammi di cocaina. G.M. nato a Schio 22 anni, pregiudicato, trovato ad Arsiero in Via Rialbo, alla guida di un’autovettura, in possesso di 2,96 grammi di marijuana, con conseguente ritiro della patente di guida.

Durante il servizio sono stati effettuati:15 controlli di veicoli; 31 controlli di persone.