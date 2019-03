Fugge a bordo di un’auto alla vista della polizia: non aveva mai conseguito la patente

Guida senza aver conseguito la patente, transito contromano, mancato uso delle cinture di sicurezza e inottemperanza all’obbligo di fermarsi ed esibire i documenti. Sono queste le violazioni contestate a un cittadino serbo di 45 anni, residente in città, che lo scorso pomeriggio, mentre transitava lungo viale Crispi alla guida di una Golf, ha palesemente accelerato dopo essersi accorto che dietro di lui c’era una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, notato il comportamento anomalo dell’automobilista, hanno acceso le sirene e intimato l’alt. Per tutta risposta, il guidatore ha accelerato ulteriormente, abbandonando poco dopo il veicolo nel parcheggio di un negozio di viale Crispi e dandosi alla fuga a piedi. Sul posto è quindi giunta la proprietaria dell’auto: la donna ha dichiarato agli agenti che il veicolo era stato utilizzato dal figlio pur essendo privo di patente. Per l’uomo sono scattate le numerose contestazioni del caso, mentre alla madre è stata notificata una violazione per incauto affidamento di veicolo.