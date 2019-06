Fuga di gas, si incendia la casa: anziana in salvo (FOTO)

La notte scorsa alle 3:40 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Coroninin a Monselice per l’incendio di un appartamento dovuto a una fuga di gas: una donna anziana è rimasta ferita. I primi soccorsi sono stati portati dai carabinieri, che hanno la sede attigua all’abitazione, i quali hanno portato fuori la signora rimasta ustionata. I pompieri Accorsi da Este e Abano con tre automezzi tra cui l’autoscala,coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno spento l’incendio, mentre la donna è stata soccorsa dal personale del suem 118 e portata in ospedale. Tutte e tre le unità abitative del fabbricato sono inagibili per i danni causati dall’esplosione. Il personale del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) stanno ora effettuando dei rilievi per determinare le cause dell’esplosione e dell’incendio. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.