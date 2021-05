Frontale tra due auto: ferita una donna

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Poco prima delle 21 di ieri, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire tra via Italia e via Trieste a Creazzo per lo scontro semifrontale tra due auto. Nell’impatto è rimasta ferita una donna alla guida di una Smart.

Lei è stata portata in ospedale dal personale del SUEM, mentre l’autista dell’altro mezzo, un’Alfa Romeo Mito, è stato solo assistito. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro e dopo circa un’ora sono finite le operazioni delle forze dell’ordine.