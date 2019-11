Frontale tra due auto: 1 morto e 2 feriti

Alle 17:35, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Treviso incrocio Fornace e Monte dal Verper un incidente frontale tra due auto: un anziano deceduto e altri due feriti. La squadra dei pompieri arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto rovesciata due anziani. Purtroppo nonostante i soccorsi del personale del Suem 118 il medico ha dovuto dichiarare la morte di un 87 enne della frazione di Summaga di Portogruaro. L’altro occupante dell’auto un 86 enne è stato portato in ospedale a Portogruaro come anche l’autista 24 enne dell’altra auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.