Frontale tra 2 auto: 6 feriti

Grave incidente ieri alle ore 16:15 circa in via Ponte, lungo la S.R. 53, a Bolzano Vicentino. UnOpel Insigna , condotta da K.Q. di 64 anni e residente a Montecchio Maggiore, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta di marcia andando a scontrarsi frontalmente contro una KIA Rio che procedeva in direzione Treviso. Quest’ultima era condotta da R.M. di 48 anni e residente a Pedemonte. In entrambi i veicoli erano presenti due passeggeri, oltre ai rispettivi conducenti: 3 le ambulanze giunte sul posto per il trasporto dei sei coinvolti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza. Intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino per la viabilità del traffico e per i rilievi di rito.