Frontale tra 2 auto: 2 donne ferite (FOTO)

Alle 21:30 circa di ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Leonardo da Vinci a Malo per lo scontro frontale tra due auto: ferite le due conducenti. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le due conducenti, prese in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferite in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23:00 circa.