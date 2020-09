Frontale sui Berici: 3 feriti

Alle 19:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Martini a Zovencedo per un incidente frontale tra due auto: tre feriti. I vigili del fuoco arrivati, da Vicenza e Lonigo hanno messo in sicurezza le due auto ed estratto utilizzando cesoie e divaricatori idraulici una giovane donna, rimasta incastrata all’interno di una Ford Fiesta, che è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM, per essere trasferita in ospedale. Le due persone a bordo dell’Audi A3, venute fuori autonomamente sono stati medicate sul posto dai sanitari. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 22 circa.