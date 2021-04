Frontale nella notte tra 2 auto: 2 feriti

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Poco dopo la mezzanotte carabinieri, Suem e vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti per un frontale in via Petrarca a Pojana Maggiore tra due auto. Uno dei due conducenti, che era rimasto incastrato nell’abitacolo della sua auto, è stato estratto dal personale del 118 con il supporto dei pompieri.

I due autisti dei mezzi coinvolti, una Punto e una Volvo, sono stati trasportati all’ospedale Vicenza ed hanno riportato traumi agli arti inferiori. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. Le operazioni terminate all’1.30.