Frontale fra due auto: donna ferita

Questa mattina, poco prima delle 08.00, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Maranese ai confini tra il comune di Schio e Marano per un frontale tra due auto: ferita una donna. La squadra dei pompieri accorsa da Schio ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’Audi A3 un’infermiera rimasta incastrata nell’abitacolo, che stava rientrando a casa da lavoro. La donna è stata presa in cura dal personale del suem 118 e portata in ospedale. Illeso il conducente dell’Alfa Romeo Giulietta. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Aggiornamento Polizia Locale Nord Est Vicentino

Alle ore 7:40 circa di oggi 13 novembre, tre pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Monte Pasubio di Marano Vicentino per il rilievo di un sinistro stradale con ferito.

Un’autovettura Audi A3 condotta da una 50enne di Schio, proveniente da Marano Vicentino e diretta verso Schio, giunta all’altezza del civ. 63 della predetta via, invadeva la corsia opposta di marcia andandosi a scontrare frontalmente con l’autovettura Alfa Romeo Giulietta condotta da un 23enne di Torrebelvicino. In precedenza un’autovettura di colore bianco, avente direzione opposto dell’Audi, aveva evitato la collisione riuscendo a portarsi sulla banchina stradale mentre l’autovettura VW Touran condotta da un 30enne, anch’essa coinvolta nel sinistro, per evitare l’urto con l’Audi, è dovuta sterzare bruscamente a destra andando però ad urtare contro la mura di recinzione di una ditta ivi presente. La conducente dell’autovettura Audi A3, ferita a seguito dell’urto, veniva estratta e soccorsa da personale del 118 e da una squadra dei Vigili del Fuoco. La stessa, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita nonostante le lesioni riportate. I conducenti delle altre due auto coinvolte nel sinistro rimanevano illesi. La Sp “Maranese” è rimasta chiusa per circa un’ora al fine di consentire agli agenti intervenuti il rilievo del sinistro stradale.

