From hell to hell, la prima cronoscalata di Schio

Domenica 30 Giugno 2019 a Schio andrà in scena la prima edizione della Cronoscalata From Hell To Hell – Trofeo Tessport, manifestazione sportiva legata alla prova contro il tempo in salita con la bicicletta da strada, la gara è aperta a tutti gli atleti con un tesseramento sportivo riconosciuto dal Coni.

Con le temperature di questi giorni il titolo della competizione che rinvia all’inferno appare quantomai pertinente e tutto predispone a un vero e proprio battesimo di fuoco.

Teatro della sfida l’impegnativa e poco conosciuta salita che porta alla località Raga Alta: si tratta di una strada che parte da Magré e in soli 3,4 km al 10% di pendenza media porta ad oltre 600 metri. Ad oggi il record della salita è circa di 13 minuti, ma Domenica qualche atleta potrebbe andare a ritoccare questo tempo andando così a stampare il proprio nome in cima a tutti.

La gara è organizzata dal Team Chunk assieme al Team Ecor, che portano avanti da anni questo binomio, per organizzare al meglio varie manifestazioni sportive in grado di valorizzare e far conoscere il territorio scledense in tutti i suoi aspetti.

Il ritrovo è fissato per Domenica 30 Giugno alle ore 8.30 al circolo Cattolico di Magrè in Via San Leonzio 14.00 Saranno premiati i primi cinque classificati di ogni categoria. Costo di Iscrizione, 13€.