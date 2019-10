Freeclimber scivola in parete: salvata con l’elisoccorso

Scivola in parete e sbatte il piede sulla roccia: impossibilitata a muoversi e con la caviglia fratturata, è stata calata dai compagni che poi hanno chiamato l’elisoccorso. E’ successo oggi ad una freeclimber 32enne di Marostica, verso le 15, sulla palestra di roccia Alcenago-Stallavena in provincia di Verona. M.S., queste le iniziali della donna, è stata soccorsa con l’elisoccorso di Verona e un vericello di 30 metri e poi portata a Borgo Trento in codice giallo.