Franco Perlotto: “Ho avuto il Covid e dopo 3 settimane sto finalmente guarendo”

“Dopo tre lunghe indimenticabili settimane, il tampone Covid è finalmente negativo”. Con questo messaggio diffuso sui social lo scalatore vicentino Franco Perlotto – ex sindaco di Recoaro, ora gestore del rifugio Boccalatte alle Grandes Jorasses sul Monte Bianco – rompe il mese di silenzio mediatico, durante il quale si è trovato a combattere una dura battaglia contro il Covid-19.

Perlotto, come riporta il sito MontagnaTv che è stato il primo a raccontare la sua storia, scrive: “La polmonite bilaterale che mi ha portato per sei giorni in ospedale a Vicenza con respiratore di ossigeno a 10 litri/ora e poi ad un reparto Covid di Valdagno, sta lentamente scemando. Tutto è cominciato prima, con febbre e respiro sempre più affannoso, ma non mi arrendevo a chiamare l’ambulanza. Poi si è decisa Nadia, mia moglie, visto che ero molto offuscato, ed ha chiamato. Ma ormai sono a casa, dimesso, e spero di vedere passare questo incubo più in fretta possibile”.

Il 22 novembre un amico, Luca Calvi, aveva anticipato la buona notizia: “A Franco Perlotto hanno tolto il respiratore – si legge nell’aggiornamento – . Lui ha ricominciato a fare scambio di cavolate via WhatsApp e soprattutto a sghignazzare al telefono con una voce bella, cristallina, allegra. L’ho sentito carico, desideroso di fare e prontissimo ad affrontare le future sfide che ha deciso di accettare, nel nome della montagna e di chi la frequenta. Siate pronti a dargli il bentornato, quella roccia protegge il vulcano trissinese al suo interno”.

“Della polmonite rimane ancora un po’ di fiatone. Con le mie patologie pregresse i medici mi hanno detto che sono stato fortunato” – scrive Perlotto Perlotto ha voluto concludere il suo post con un ringraziamento “a tutti quelli che si sono interessati della mia salute (telefonando a Nadia o seguendo i “bollettini” di Luca Calvi) anche se non sono riuscito a rispondere. Spero di vederci presto in montagna!”.