Franco Bastianello confermato alla guida dei consulenti del lavoro vicentini

Franco Bastianello è stato confermato per il terzo mandato consecutivo alla presidenza dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della provincia di Vicenza. L’elezione è avvenuta questa mattina nella sede dell’Ordine in corso Santi Felice e Fortunato a Vicenza, dove si è riunito per la prima volta dopo le elezioni di fine ottobre il nuovo Consiglio provinciale.

“Le elezioni – ha detto Bastianello – hanno visto la riconferma di sette consiglieri su nove. In questo difficile momento che vede un’evoluzione normativa particolarmente complicata, è importante avere una squadra già rodata con la quale lavorare a supporto della categoria e del territorio.

La nostra Fondazione Studi nazionale – ha sottolineato Bastianello – ha stimato la perdita di un milione di posti di lavoro tra quest’anno e il prossimo e il Vicentino e il Veneto non ne saranno certo esenti, con alcuni comparti più penalizzati di altri, penso a quelli del commercio, turismo e servizi.

Noi stiamo cercando di fare la nostra parte per essere d’aiuto alle imprese, ma come al solito il Governo non ci sta di certo aiutando. I tanti e diversi strumenti posti in essere a sostegno di aziende e lavoratori finiscono per creare un’enorme confusione: appesantimento di gestione, tempi di pagamento diversi, burocrazia digitale impreparata a gestire l’emergenza e potrei continuare a lungo. Quello che manca è una strategia globale di rilancio del Paese che tracci una direzione capace di attrarre investimenti.

A livello locale noi abbiamo dato prova di competenza, tenacia e resilienza – conclude il presidente – incontrando imprenditori, lavoratori, cittadini e stipulando patti di collaborazione con i Comuni, al fine di assicurare il nostro sostegno e la nostra consulenza. Sapremo farlo ancora, se ce ne sarà bisogno. Mi piace ricordare che dietro ad ogni impresa c’è una schiera di professionisti che la guidano e la sostengono. Credo nella collaborazione tra le professioni per fornire un supporto integrato al tessuto economico e, di conseguenza, alla società”.

Oltre che da Bastianello, il nuovo consiglio è composto dal segretario Marco Candiago, dal tesoriere Maurizio Vanzan e dai consiglieri Mario Di Nuovo, Riccardo Drago, Andrea Fracasso, Amelia Muraro, Diego Pelliccione e Daniela Saccardo. In qualità di revisori dei conti sono stati riconfermati Raffaella Donadi e Pierluigi Rossato, ai quali si aggiunge il neo eletto Loris Cinel.