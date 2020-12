FRANCIA – Tre gendarmi assassinati: uomo in fuga trovato morto

Poco dopo la mezzanotte, due gendarmi, allertati per atti di violenza in famiglia, sono stati presi di mira da colpi di arma da fuoco, dopo aver tentato di avvicinarsi alla casa dove si era rifugiata la donna minacciata da un uomo, in un villaggio isolato vicino a Saint-Just, nel Puy-de-Dôme. Uno di loro è morto per le ferite riportate mentre il secondo, ferito alla coscia, è stato trasportato dai vigili del fuoco al centro ospedaliero di Ambert.

Dopo aver appiccato il fuoco alla sua casa, l’uomo ha sparato nuovamente ai gendarmi presenti nei pressi dell’abitazione, provocando due nuove vittime tra i soldati, ha confermato ad AFP la procura di Clermont-Ferrand, che specifica che il la donna potrebbe essere portata in salvo. “Almeno 7 membri del GIGN sono sul posto. Vengono prese le maggiori precauzioni per quanto riguarda la pericolosità dell’individuo”, ha detto all’Afp una fonte vicina alle indagini.

Si dice che l’autore degli spari mortali sia noto per atti di violenza relativi a questioni di custodia dei figli. I vigili del fuoco sono sul posto per cercare di controllare l’incendio. L’uomo è stato trovato morto alle 9 di mattina