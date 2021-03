FRANCIA – La scuola luogo di contagio?

Anche in Francia è aperto il dibattito sulla didattica a distanza o la scuola in presenza. Secondo l’epidemiologo Antoine Flahault, “le scuole rappresentano certamente uno dei maggiori siti di contaminazione oggi” in Francia. “Non ci sono più molti luoghi di contaminazione tra gli adulti”, ha commentato mercoledì a RTL, ricordando che “una volta che abbiamo chiuso bar e ristoranti, la vita culturale, la vita sportiva, che c’è il coprifuoco, che molte persone sono telelavoro… Non ci sono più molte possibilità di contaminazione tra gli adulti”.

Ed ha aggiunto: “Non è con gioia del cuore che diciamo che la scuola è un luogo di trasmissione, ma non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia, dobbiamo guardare le cose in faccia”.

Nel frattempo la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha chiesto stamattina la chiusura delle scuole nella capitale francese, vista la situazione sanitaria “gravissima” e la “grandissima disorganizzazione” negli istituti.