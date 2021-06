Francia eliminata dalla Svizzera, ironia social tra meme e sfottò

La Francia viene eliminata dalla Svizzera agli Europei e i tifosi italiani si scatenano sui social. Il match degli ottavi di finale di Euro 2020 è argomento caldo, tra meme ironici e sfottò. La sconfitta ai rigori dei transalpini, con l’errore decisivo di Kylian Mbappé dal dischetto, non passa certo inosservata. Su Twitter l’uscita di scena dei ‘Bleus’ genera tendenze che vanno da ‘Mamma Mia’ a ‘Au Revoir’, da ‘Spiace’ a Libertè’ fino all’immancabile ‘Gioconda’.L’opera di Leonardo da Vinci, che come noto è conservata al Louvre di Parigi, puntualmente torna al centro della scena e viene ritoccata a volte con la bandiera della Svizzera, altre con la maglia dell’Italia. L’impresa della Svizzera viene accostata ad altre recenti delusioni per i francesi, come quella all’Eurovision con la vittoria dei Maneskin davanti alla cantante transalpina Barbara Pravi.In tanti, poi, ricordano le recenti parole dell’ex nazionale francese Patrick Vieira che, dopo le vittorie dell’Italia contro la Turchia e la Svizzera nella fase a gironi, aveva affermato: “Le prime due partite giocate sono state facili. Certo, devi sempre battere chi hai di fronte, ma ho dei dubbi sul fatto che l’Italia possa arrivare fino alla fine degli Europei”. A spopolare è anche il volto dell’appassionato tifoso svizzero, ieri sugli spalti durante il match contro la Francia, passato in cinque minuti dalla tristezza per la quasi eliminazione alla gioia irrefrenabile per il terzo gol degli elvetici allo scadere dei tempi regolamentari.