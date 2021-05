Francesco Zambon fa causa all’OMS (…che dovrà giudicare sé stessa)

“Io non volevo fare causa all’Oms, ma quando sono uscite le chat dei dirigenti ho detto adesso basta”. Lo ha affermato l’ex membro dell’ufficio Oms di Venezia, Francesco Zambon, presentando il suo libro al Consiglio regionale del Veneto, a proposito dei suoi rapporti con l’organizzazione.

“E’ una causa – ha precisato – che bisogna fare presso lo stesso ente, quindi in Svizzera, e chi valuta la causa è l’Oms stesso, sia in primo che secondo grado. Quindi i miei legali mi hanno già avvertito che si farà poco, solo il terzo grado si svolgerà in un ambiente terzo, Al Tribunale internazionale del lavoro. Mi sono comunque impuntato, anche come ‘pesce piccolo’. Sono stato contatto anche da Transparency international, si muoveranno per dare un segnale chiaro all’Oms dell’esistenza di un clima omertoso molto pericoloso”, ha concluso. (ANSA).