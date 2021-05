Francesco De Gregori in concerto a Vicenza il 10 settembre

La stagione dei concerti che quest’estate saranno organizzati nella splendida cornice di piazza dei Signori ha già un primo nome: Francesco De Gregori. Il Principe si esibirà tra la Basilica palladiana e il Palazzo del Capitaniato la sera del 10 settembre, nell’ambito del tour estivo “DE GREGORI & BAND LIVE – GREATEST HITS” che lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

Per Vicenza si tratta di una delle iniziative di ViOff, promossa da Comune di Vicenza e Ieg e organizzata dall’agenzia DuePunti Eventi nell’ambito di Vicenza in Festival.

“Siamo davvero orgogliosi – è il commento dell’assessore Silvio Giovine alla notizia diffusa oggi dal promoter di De Gregori – che uno dei più grandi cantautori della musica italiana abbia scelto la nostra bellissima piazza per una tappa del suo atteso tour. Ed è solo il primo dei grandi nomi che quest’anno saranno insieme a noi per rilanciare Vicenza. Se già l’anno scorso artisti del calibro di Elisa ed Arisa hanno voluto mandare un messaggio di speranza dal palco allestito in piazza, quest’estate indiscussi big della canzone, tra cui Francesco De Gregori, si esibiranno nella nostra splendida città per quella che ci auguriamo sia davvero la stagione della ripartenza. Da settimane, con l’agenzia DuePunti stiamo del resto lavorando per portare a Vicenza nomi e serate di grande qualità. Quest’estate proporremo concerti sia a luglio che a settembre. Anche sul fronte degli spettacoli il Comune continua a fare la sua parte, promuovendo iniziative di richiamo e spessore, sempre nel rispetto delle disposizioni di sicurezza”.

La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Informazioni e prevendite dei biglietti del concerto saranno disponibili a breve sul sito http://www.vicenzainfestival.it/