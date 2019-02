Frana sulla strada: detriti sull’asfalto

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Alle 15 circa di eri, i vigili del fuoco sono stati chiamati in via Roveredo alto a Marostica per uno smottamento di terreno e piante di un tratto di circa 6/7 di metri i cui detriti sono finiti lungo la strada. La squadra accorsa da Bassano ha provveduto a tagliare le piante sopra la zona del piccolo movimento franoso ed alleggerire il materiale pericolante. A scopo cautelativo la strada è stata interrotta. Sul posto il vicesindaco e l’assessore al turismo. Al termine delle operazioni la strada è stata riaperta al traffico.