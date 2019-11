Foulard impigliato in macchinario: donna quasi strozzata, è gravissima

Una donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Santorso dopo essere stata vittima di un tragico incidente sul lavoro a Malo (Vicenza), alla cartotecnica Zaccaria di via Barsanti 62.

Si sta cercando di fare luce sulla dinamica dell’incidente. In base ad una prima ricostruzione il foulard della donna, F.S 57enne di Malo, si sarebbe impigliato in un macchinario e si sarebbe stretto al collo. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata. La donna è stata soccorsa ma versava già in stato di coma ed è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Santorso in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Sul posto i tecnici dello Spisal ed i Carabinieri.