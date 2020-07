Fotografi appassionati vincono i premi 50&50Più

I soci di 50&Più-Confcommercio Vicenza, nonostante il difficile periodo conseguente alla pandemia Covid- 19, non hanno abbandonato la creatività e il desiderio di esprimersi attraverso l’arte. L’occasione era rappresentata dalla manifestazione annuale, da sempre dedicata a chi ama esprimersi attraverso la scrittura, la fotografia, la pittura, che è il Concorso di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia, giunto quest’anno alla 38^ edizione.

Il Concorso è nato nel 1983 dall’idea dell’Associazione 50&Più per valorizzare la creatività degli over 50, e ogni anno assegna come premi le “Farfalle”, simbolo dell’età libera (sono d’argento per i finalisti e d’oro per i vincitori) e le “Libellule”, premio riservato ai concorrenti vincitori delle Farfalle d’Oro di tutte le precedenti edizioni.

Così, anche quest’anno puntualmente sono state assegnate le 20 Farfalle d’Oro (5 per ogni sezione del Concorso) e le 4 Libellule d’Oro (1 per ogni sezione) oltre che 34 Menzioni speciali e 8 Segnalazioni della Giuria.

A causa delle restrizioni ancora in vigore per evitare il contagio da Covid-19, la finale di dell’edizione di quest’anno del concorso si è svolta on line, nella piazza virtuale di spazio50.org.

Ma vediamo com’è andata per i “nostri”, i 50&Più di Vicenza, che nella sezione Fotografia hanno dato il meglio, riscuotendo risultati eccellenti.

La Giuria ha assegnato la Libellula d’Oro per la Fotografia a Maria De Franceschi di Vicenza per la foto Risacca. “Lo scatto è avvenuto a Tropea – ha spiegato la vincitrice -. Camminavo in riva al mare quando sono stata colpita dai disegni che la risacca faceva sulla spiaggia. Era una risacca diversa dal solito che ha colpito la mia fantasia”.

Maria Teresa Fiorato di Vicenza è risultata la vincitrice di una delle 5 Farfalle d’Oro 2020 per la Fotografia con l’opera Festa Portoghese.Così la signora Maria Teresa ha descritto lo scatto vincente: “Ero ad Alcobaça nei d’intorni di Lisbona dove si svolgeva una festa in costume nella piazza retrostante il Monastero. È stato molto emozionante e suggestivo, così ho immortalato questa esperienza nuova per me”.

Un’altra Farfalla d’Oro 2020 per la fotografia è stata assegnata a Enzo Rubin, di Grisignano di Zocco, per l’opera Sguardi. “Questa fotografia è stata scattata in Uzbekistan – ha detto Rubin -. Ogni bambino guarda in un punto diverso: in direzione del fotografo, lontano verso l’orizzonte o in basso. Anche l’immagine stampata sulla maglietta sembra guardare in un’altra direzione ancora”.

Infine, la Giuria ha attribuito una Menzione speciali per la sezione Prosa a Sonia Bernardetta Sella di Vicenza e una Segnalazione speciale per la sezione Fotografia a Lucio Frigo di Vicenza. “Siamo molto soddisfatti per i risultati conseguiti – è il commento del presidente della 50&Più Confcommercio di Vicenza, Fiorenzo Marcato –. I premi sono un riconoscimento importante, di cui come Associazione andiamo davvero fieri, ma oltre alle congratulazioni ai vincitori, ci tengo a fare i complimenti a tutti i partecipanti che hanno inviato le loro opere al concorso, dando prova di seguire le loro passioni e il desiderio di comunicare le proprie sensazioni e sentimenti. Un messaggio di ottimismo e di speranza per sé e per gli altri, nonostante il momento difficile che stiamo ancora attraversando