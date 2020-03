“Forza Italia”: PornHub diventa gratis in tutta Italia e dona per il Coronavirus

Tutta l’Italia è in quarantena: c’è chi si muove con donazioni, chi si attiva per aumentare i servizi on-line, insomma, sono moltissime le aziende che stanno dando il proprio contributo. e poi c’è uno dei più grandi siti di porno del mondo che, da oggi, rende i suoi servizi gratuiti per tutti gli italiani. Il mega portale di contributi pornografici ha infatti deciso di rendere totalmente gratuito, senza nemmeno la necessità di inserire dati e numeri di carte di carte di credito, il proprio servizio Premium, di regola a pagamento. Inoltre Pornhub ha deciso di devolvere la propria percentuale di proventi relativi al mese di marzo della piattaforma ModelHub per aiutare il nostro Paese. Un modo, anche questo, per far passare in maniera meno noiosa la quarantena agli italiani.