Forza Italia al Dal Molin-Parco della Pace: “Sette milioni di euro per un parco inutilizzabile”

Una delegazione di Forza Italia Vicenza questa mattina si è recata all’ex aeroporto Dal Molin per correggere il tiro dell’amministrazione comunale uscente di centrosinistra che “in zona Cesarini”, a due giorni dalle elezioni, ha assegnato l’appalto per i lavori del Parco della Pace. Tra i presenti il coordinatore cittadino Matteo Tosetto, il vicecoordinatore Ciro Ammendola, il capogruppo in consiglio comunale Michele Dalla Negra e altri candidati nella lista di Forza Italia che sostiene Francesco Rucco candidato a sindaco del centrodestra. Il partito è scettico sulla possibilità di gestire un parco così grande: propone l’utilizzo dell’area finalizzato a operazioni della Protezione civile regionale, provinciale e cittadina, grazie anche all’appoggio dell’europarlamentare e capolista di Forza Italia a Vicenza Elisabetta Gardini. “L’amministrazione Variati ha deciso di spendere oltre sette milioni di euro per un parco faraonico e che alla lunga sarà inutilizzabile invece di investire nei parchigioco e nei parchi monumentali della città” – hanno detto Tosetto e Ammendola.